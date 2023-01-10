هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

يتساءل بعض المصلين عن: هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟ خاصة أن الكثيرين يصلون إلى المسجد بعد البدء في أداء الصلاة.

تساؤل هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟، ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الرد كالآتي:

هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟

وأجابت لجنة الفتوى على هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟، بأنه من الأفضل أن تصلى السنة القبلية قبل الصلاة فى المنزل لا بعدها، ففى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».. متفق عليه.

وأوضحت «الفتوى» أنه إذا ضاق الوقت عن صلاتها قبل الفريضة فتصلى الفريضة ثم السنة عقبها، على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة، وتكون بمنزلة الأداء لا القضاء خارج الوقت، على قول الشافعية وإن كان خلاف الأولى، ولا يأثم بتأخيرها.

التعاهد على ركعتي الفجر

وأشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث إلى أن البخاري أخرج فى صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر وبيّن فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».

واستشهدت اللجنة في إجابتها بما قاله النووى رحمه الله، قال أصحابنا: «يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة، لكن المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت الفريضة، هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون».. المجموع للنووى 2/157