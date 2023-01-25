«التموين» تضبط 145 طن مخلل فاسد بأحد المصانع في البحيرة

تمكنت حملة تموينية مفاجئة، شنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أحد مصانع إنتاج المخللات في محافظة البحيرة، من ضبط 145 طن مخلل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الحملة كانت بالشراكة مع مفتش الأغذية لفحص السلع المضبوطة

وكشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس الحملة، أن شن الحملة التموينية كان نتيجة لفحص شكوى بالبحيرة حول مصانع إنتاج المخللات وتأثيرها على البيئة والزراعة والإنسان والصرف، أن الحملة كانت بالشراكة مع مفتش الأغذية لفحص السلع المضبوطة.

وأضاف خليل، في تقرير عن مضبوطات الحملة، أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

استمرار جهود وزارة التموين لضبط الأسواق

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية، على أنه وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سوف تستمر وبكثافة جهود وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمغشوشة ومجهولة المصدر.