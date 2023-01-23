أسباب توقف بطاقة التموين.. أمر شائع احذره تفاديا لإسقاط الدعم

تتعدد أسباب توقف بطاقة التموين، والتي ينتج عنها توقف صرف حصة الخبز البلدي المدعم يوميا للأسرة صاحبة البطاقة، مع توقف صرف السلع التموينية الشهرية، خاصة مع الحالات التي يتم وقف البطاقة فيها دون السماح باستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة، إذ يعتبر الوقف نهائيا دون رجعة لعمل البطاقة.

أسباب توقف بطاقة التموين

ومن بين أسباب توقف بطاقة التموين، أمر شائع يقوم به العديد من أصحاب البطاقات التموينية، وهو ترك البطاقة لدى المخبز أو البقال، حيث تحذّر وزارة التموين من هذا الفعل الذي يؤدي إلى سرقة الدعم المخصص للمواطنين أصحاب البطاقات من قبل بعض أصحاب المخابز أو البقالين.

عقوبة ترك بطاقة التموين لدى المخبز

وتعاقب وزارة التموين، المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى المخبز أو البقال مرتين، بإيقاف البطاقة، مع إسقاط حق الأسرة صاحبة البطاقة من الدعم المخصص لها سواء الخبز أو السلع، مع إقرار عدم أحقيتهم بمطالبة إصدار بطاقة تموينية أخرى حتى وإن كانت من الأسرة المستحقة أو الأولى بالرعاية.

فيما يوجد أسباب أخرى تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، تشمل على عدم صرف العيش والسلع لمدة 6 أشهر متتالية، إذ تعتبر الوزارة، الأسرة التي امتنعت أو توقفت عن صرف الخبز والسلع لمدة 6 أشهر متتالية، غير مستحقة للدعم.