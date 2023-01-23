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أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة ومنافذ وزارة التموين

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:03 م | الإثنين 23 يناير 2023
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم تباينًا في محال الجزارة ومنافذ وزارة التموين، وتغير سعر الكيلو وفق للنوع الذي يريده الشخص من لحمم كندوز أو مفروم أو الضأن والبلدي والجاموسي وغيره.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم اليوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، وفقا لشعبة القصاصين في بيان لها.

أسعار اللحوم اليوم

وجاءت أسعار اللحوم اليوم كما يلي:

سجل سعر كيلو الكبدة البلدي اليوم نحو 190 جنيها.

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي / الكندوز من 170 إلى 260 جنيها.

تراوح سعر اللحوم العجالي القائم البلدي اليوم بين 170 إلى 260 جنيها.

سجل سعر الكيلو من اللحوم الكندوز نحو 200 إلى 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الضأن بين 190 و240 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 160 و200 جنيه.

سجل سعر الكبدة بين 200 - 250 جنيها الكيلو.

سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم العادي 200 - 240 جنيها للكيلو.

سجل سعر البتلو بين 200 و240 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين

انخفضت أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين مقارنة بمحال الجزارة، وجاءت كما يلي:

سجل سعر كيلو اللحم السوداني في منافذ وزارة التموين اليوم نحو 115 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من اللحم البرازيلي نحو 72 جنيها.

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