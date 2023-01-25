«الوطن» تنشر صور الاستعدادات النهائية لمعرض الكتاب قبل الانطلاق بساعات

انتهت دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكذلك أجنحة الدول والهيئات المشاركة من التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المعرض المقررة بعد ساعات من خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي لقاعات المعرض.

وتنشر «الوطن» الصور النهائية من استعدادات معرض الكتاب قبل ساعات من الافتتاح الرسمي، والتي توضح الانتهاء من جميع التجهيزات وعرض الكتب وتنسيق الممرات داخل وخارج القاعات استعدادا لانطلاق الحدث الثقافي الأعظم في مصر.

الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، رسميا اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام.

هذه الدورة تحمل شعار «على اسم مصر»

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار «على اسم مصر»، و«معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، وتعني الفاعليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.