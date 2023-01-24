صدور رواية «المساقون إلى البرزخ» لـ سيد داود المطعني في معرض الكتاب

صدرت عن دار السعيد للنشر والتوزيع رواية «المساقون إلى البرزخ» للكاتب سيد داود المطعني، مؤخرا، لتكون العمل الخامس الذي يشارك به في ذلك الماراثون الثقافي السنوي.

وأكد «المطعني»، أن «المساقون إلى البرزخ» رواية تاريخية ترصد حقبة مهمة من حقب التاريخ المصري، وهي تلك الحقبة التي شهدت حفر قناة السويس، لتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

أحداث الرواية

وأشار إلى أن أحداث الرواية لا تلقي الضوء على عملية الحفر أو الاعداد لها، ولا حتى العلاقة الوطيدة التي جمعت ديلسيبس بالوالي سعيد باشا وقتذاك، فتلك الأمور لا يسعى لها في كتابته التاريخية على حد قوله.

فـ«المساقون إلى البرزخ»، ترصد معاناة الفلاحين في تلك الحقبة، في قراهم وبيوتهم، مرورا بعملية جمعهم جبرا وسوقهم إلى منطقة البرزخ، وصولا إلى مصائرهم بين عائد وتائه ومريض وميت ومسجون.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الرواية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية 2023 في دورته الـ54، والتي تنطلق غدا الأربعاء، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة العديد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية، التي تصل إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، تنقسم إلى 707 توكيلات وناشرين مصريين، و340 توكيلًا وناشرًا أجنبيًا.