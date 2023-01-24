رئيس معرض الكتاب لقصواء الخلالي: 1047 دار نشر تشارك في النسخة الحالية

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ غد الأربعاء يشهد افتتاح المعرض، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى الممثلين للأجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.

المعرض يجب أن يكون رائدا كل عام

وأضاف بهي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية CBC، أنّ المعرض يجب أن يكون رائدا كل عام وله المكانة التي تليق به وبمصر، وهذا هو التحدي الأكبر: «نعد الجميع أن يكون معرض القاهرة الدولي للكتاب متطورا ورائدا».

وضع اللمسات النهائية قبل انطلاق المعرض

وأوضح رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه لا يزال موجودا في المعرض حتى هذه اللحظة للمشاركة في وضع اللمسات النهائية قبل الانطلاق غدا، إذ تشارك 1047 دار نشر من مختلف دول العالم، ويوجد الكثير من الفعاليات الثقافية؛ سواء كان لها طابع مصري أو عربي، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية دولية، وستكون المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف نسخة هذا العام: «سيكون المعرض ذا صبغة مصرية عربية دولية، وسيكون هناك الكثير من المبادرة لكتب مخفضة بدور النشر الحكومية أو الخاصة».