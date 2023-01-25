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بث مباشر.. حفل استقبال السيسي في القصر الرئاسي الهندي

كتب:

أحمد حامد دياب
06:43 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تنشر «الوطن» بثا مباشرا لفعاليات ومراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي الهندي، حيث استقبلته رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء، وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري، وتفقد الرئيس حرس الشرف.

الرئاسة: رئيسة الهند استقبلت الرئيس السيسي

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي استقبلا الرئيس عبدالفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي، وذلك لمشاركة السيسي في الاحتفال بـ«يوم الجمهورية» في الهند.

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بقلم أحمد حامد دياب