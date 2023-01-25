استقرار أسعار الذهب في الصاغة بعد «تراجعات الثلاثاء»

حافظت أسعار الذهب على استقرارها، منذ تعاملات منتصف الثلاثاء، بعد تراجع المعدن أمس بمقدار 11 جنيها.

وبيع سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم في محلات الصاغة المصرية بـ2029 جنيها، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا بسعر 1775 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1521 جنيها، في حين جاء سعر الذهب النحاسي عيار 14 عند 1183 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 14200 جنيه.

أسعار الذهب

وعالميا، استقر الذهب فوق 1930 دولارًا للأوقية اليوم، مقتربا من أقوى مستوياته في 9 أشهر وسط ضعف عام للدولار الأمريكي، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتراجعة، وأرباح الشركات المختلطة، والتعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى تشديد نقدي أقل حدة في الأسابيع المقبلة.

البيانات الأمريكية

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مجموعة كبيرة من البيانات الأمريكية، التي قد تواجه توقعات أسعار المعدن الأصفر، بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والدخل الشخصي وبيانات الإنفاق.