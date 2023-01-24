شعبة الذهب تنشر قائمة بـ5 شركات موثوقة في تجارة السبائك

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن 5 شركات معتمدة لبيع السبائك الذهبية والجنيهات، محذرةً في الوقت ذاته من انتشار السبائك غير المعتمدة، وتلك المعروفة باسم «السبائك البلدية».

وجاءت أسماء الـ5 شركات أساسية، التي تعتبر أكثر ضماناً وموثوقية في السوق المصرية، هي: «BTC، Sam، دهب للأجيال، swiss gold، ELGALLA GOLD».

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا، حيث جاء سعر الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً 2017 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 بـ1765 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1513 جنيها، وعيار 14 النحاسي سجل سعر 1180 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» سعر 14120 جنيها، قبل احتساب المصنعية أو الدمغة والضريبة.

وحذر هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، من أن هناك سبائك غير مطابقة للمواصفات وتخالف القانون منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعد بيعها للمواطن أو المستهلك أمرا غير قانونيا خاصة أنها غير محددة العيار أو الوزن.

نصائح عند شراء السبائك الذهبية

وذكر رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، أن أهم النصائح والشروط التي يجب توافرها عند شراء السبائك الذهبية هي تواجد الدمغة عليها من مصلحة الدمغة والموازين من أجل ضمان وزن وعيار السبيكة، وكذلك ختم المصنع المنتج لها والتأكيد من تغليفها بطريقة مناسبة لحمايتها والحصول على الفاتورة.