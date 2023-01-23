استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ1750جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاضها، وسجلت الأعيرة المختلفة تراجعا طفيفا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1750 جنيها.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين الموافق 23 يناير، وفق موقع جولد برايس الخاص بأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل جرام عيار 24 اليوم نحو 2022.75 جنيه للبيع، ونحو 2000 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1770 جنيه للبيع، ونحو 1750 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1517.25 جنيه للبيع، ونحو 1500 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1180 جنيه للبيع، ونحو 1166.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال في نهاية تعاملات اليوم الإثنين مايلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1.848 جنيه، وسجل نحو 61.84 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,617 جنيه بما يعادل 54.11 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1,386 جنيه بما يعادل 46.38 دولار.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو نحو 12,937 جنيه بما يعادل 432.91 دولار.