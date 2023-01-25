سلع غذائية في معارض «أهلا رمضان» بأسعار أقل من 30 جنيها

تواصل معارض «أهلا رمضان»، استقبال المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المحافظات، وسط ضخ وزارة التموين، أطنان من مختلف أنواع السلع الغذائية، و«ياميش رمضان»، للمعارض يوميا بتخفيضات تتراوح بين 25 و30% في جميع المعارض، بالإضافة إلى ركن «أهلا رمضان» الذي حرصت الوزارة على تخصيصه في جميع المنافذ التابعة لها.

سلع غذائية بأقل من 30جنيها

تنوعت أسعار لسلع الغذائية داخل معارض «أهلا رمضان»، حسب الوزن والنوع، وبين بينها الآتي:

- كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

- كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا سجل 7.50 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جرام بلغ 8 جنيهات.

- عسل نحل 350 جرام سجل 23 جنيهًا.

- سوداني مقشر 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- كركديه 350 جرام بسعر 35 جنيهًا.

- جوز الهند 350 جرام سجل 30 جنيهًا.

- سعر الزبيب 500 جرام سجل 25 جنيهًا.

- سعر اللوز 250 جرام بـ 30 جنيهًا.

- سعر البندق 250 جرام بـ 28 جنيهًا.

- علبة الكاسترد بسعر 16 جنيهًا.

- لفة قمر الدين تراوح سعرها بين 13 و17 جنيهًا، وفقا للنوع.

- الشاي بسعر11 جنيهًا.

- عرقسوس 250 جرام بسعر 28 جنيهًا.

- كيلو دقيق 18 جنيها.

- تونة مفتتة وزن 140 جم بسعر 16 جنيها.

أسعار الزيت وفقا للحجم والنوع في معارض أهلا رمضان

وبالنسبة لأسعار الزيت داخل معارض أهلا رمضان، تنوعت الأسعار وفقا لحجم ونوع زجاجة الزيت المعروضة، بحيث تناسب الأسعار جميع الفئات المترددة على المعرض يوميا، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الزيت 750 جرام بسعر 36 جنيها.

- زيت 700 جرام 35 جنيها.

- زجاجة زيت 2 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت 2 لتر 90 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2.5 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت لتر بلغ 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت لتر بلغ 55 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2 لتر و200 جرام بلغ 170 جنيهًا.

- علبة سمنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

- علبة سمنة كيلو سجل 45 جنيهًا.

- قالب زبدة وزن كيلو بلغ 65 جنيهًا.

- زبدة وزن 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.