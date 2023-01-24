أسعار السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة.. تبدأ من 12 جنيها

أطلقت وزارة الزراعة، خلال الساعات الماضية، نحو 23 منفذا متحركا من سيارات الوزارة في عدد من الميادين الكبرى والرئيسية بالمحافظات، وتضم جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل بنسبة من 30: 40% عن أسعارها في المنافذ والسلاسل التجارية بالأسواق المختلفة.

ويأتي هذا في إطار استمرار وزارة الزراعة في ضخ أطنان كثيرة وبشكل يومي لجميع أنواع السلع التي يحتاجها المواطنون في كل الأسواق وبأقل الأسعار، وهي خطوة من جانب الحكومة لتخفيف جميع الأسعار عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة

‎- الأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا.

- فول بلدي 12.5 جنيه للكيلو.

- الدقيق سعره إلى 15 جنيهًا.

‎- الأرز حبة عريضة 15 جنيهًا.

- عدس أصفر 500 جرام بسعر 17 جنيها.

- فاصوليا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- لوبيا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- سكر بسعر 18.5 جنيه.

- زيت قلية 750 جراما بسعر 35 جنيها.

- زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.

- زجاجة زيت 5 كيلو 270 جنيها.

- زجاجة زيت 3 كيلو 137 جنيها.

- زجاجة زيت 2 كيلو 128 جنيها.

- عبوة تونة مفتتة وزن 140 جم 16 جنيها.

- شاي عروسة وزن 250 جم 32 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن والبيض بمنافذ وزارة الزراعة

- كيلو اللحم البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الضاني 145 جنيهًا للكيلو.

‎- شرائح البانيه الطازجة 110 جنيهات للكيلو.

‎- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها للكيلو.

- طبق البيض بـ 85 جنيها.

- طبق البيض الأحمر بـ88 جنيها.

كما تحتوي منافذ وزارة الزراعة على كل أنواع العسل المنتجة فى مزارعها، والخضروات المختلفة، وتمتلك عددا كبيرا من المنافذ الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، التي يصل عددها لـ 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية.