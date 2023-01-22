أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان وأماكنها مع بداية رجب.. تخفيضات تصل لـ30%

مع بداية شهر رجب من عام 1444 هجريا، يبدأ الكثير من المواطنين في شراء ما يحتاجون إليه من سلع غذائية وياميش رمضان من معارض أهلا رمضان التي توفرها الدولة للمواطنين لبيع السلع بأسعار أقل من المحلات والأسواق التجارية الأخرى، وتصل التخفيضات على المنتجات الموجودة بالمعارض إلى قيمة تتراوح بين 25 و30% وفق ما أعلنته عدة محافظات في بيانات لها.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة وأسعار السلع المتوفرة بها وفق جولة «الوطن» في أحد معارض أهلا رمضان، وجاءت كالتالي:

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة

- معرض منطقة السيدة زينب: يوجد في ميدان زينهم، منطقة المواردي.

- معرض حي مصر القديمة: يوجد في منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة.

- معرض المقطم: يوجد في ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان.

- معرض الخليفة: يوجد في أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات.

- معرض التبين: يوجد في ميدان الساعة، بشارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل.

- معرض حلوان: يوجد في عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية.

- معرض طرة: يوجد في منطقة شق الثعبان بالأوتوستراد، منطقة طرة الأسمنت، شارع معهد أمناء الشرطة.

- حي المعصرة: يوجد في شارع العروبة أمام محطة مترو المعصرة.

- حي البساتين: يقام أمام شركة الكهرباء في منطقة بير أم سلطان.

- معرض دار السلام: يوجد المعرض في شارع 9.

- معرض حي 15 مايو: يوجد المعرض أمام مبنى الحي.

- معرض حي المعادي: يقام في ميدان العرب.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

يحرص معرض أهلا رمضان على توفير ما يحتاج إليه المواطنون من سلع ومنتجات مختلفة، وذلك بالأسعار التالية:

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

- يصل سعر كيلو اللحمة البلدي إلى 140 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي يصل إلى 115 جنيها.

- يصل سعر كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي إلى 135 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحم الطازج 135 جنيها.

- يصل سعر الدواجن المجمدة وزن كيلو و200 جرام إلى 90 جنيها.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

- سعر كيلو الأرز: يصل سعر كيلو الأرز البلدي إلى 14 جنيها.

- سعر كيلو الأرز البسمتي: يصل إلى 38 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق: يصل إلى 15 جنيها.

- سعر الزيت 750 مللي: يصل سعرها إلى 36 جنيها.

- سعر الزيت 700 مللي: يصل إلى 35 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة يصل إلى 16 جنيها.

- سعر الشاي: يصل سعر الشاي وزن 8/1 كيلو إلى 7 جنيهات.

- سعر كيلو السكر يصل إلى 17.5 جنيه.

- سعر كيلو الفول: يصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 جنيها.

- سعر كيلو العدس: يبلغ سعر كيلو العدس الأصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة يصل إلى 36 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق الفاخر يصل إلى 18 جنيها.

- سعر عبوة التونة المفتتة وزن 140 جم يصل إلى 16 جنيها.

- سعر شاي عروسة وزن 250 جم يصل إلى 32 جنيها.