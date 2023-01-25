دبلوماسي سابق: زيارة السيسي للهند هدفها تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

قال السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الهند كضيف شرف في احتفالات «يوم الجمهورية»، تؤكد مدى تطور وعمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف «حجازي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق، اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف في احتفالات الهند بـ «يوم الجمهورية»، تمثل تكريمًا للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، حيث تدرك القاهرة ونيودلهي الدور الذي تلعبانه لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بوصفهما دولتين رائدتين في محيطهما الاقليمي.

دعوة السيسي تكريم للعلاقات بين البلدين

ولفت إلى قيام مصر والهند بدور هام وأساسي في «حركة عدم الانحياز»، في مرحلة التوتر والاضطراب الدولي، ما يدفع إلى ضرورة استلهام مبادئها في الوقت الراهن بسب الأزمات والنزاعات القائمة والحرب الروسية الاوكرانية التي أدت لمزيد من الاستقطابات بالعالم.

واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القاهرة ونيودلهي مرشحتان لتحقيق الإسناد الدبلوماسي المطلوب لدول العالم الثالث لمواجهة تلك الاستقطابات ولمجابهة حالة عدم الاستقرار السياسي الراهن على الساحة الدولية، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا، فضلًا عن أن مصر والهند قوتان اقليميتان وشريكتان في العمل من أجل تحقيق أمن واستقرار المناطق المحيطة بهما في اقليمهم وكذلك أمن البحر الأحمر والخليج وخطوط الملاحة الدولية والتجارة.

مصر والهند تحرصان على استقرار المنطقة الحيوية

وتابع أن مصر والهند تحرصان على استقرار تلك المنطقة الحيوية التي ترتبط بها القاهرة ونيودلهي بمصالح استراتيجية، واصفًا البلدين بنموذجين يحتذى بهما حيث حققتا قدرًا كبيرا من النمو والتقدم الاقتصادي، منوهًا إلى أن اقتصاد الهند مرشح ليكون في المركز الثالث عالميًا مع حلول عام 2030، فضلًا عن امتلاكها الكثير من التكنولوجيات لاسيما تكنولوجيا المعلومات والتي يمكن أن تساند جهود مصر من أجل تحقيق التنمية والنهضة الحديثة خاصة في ضوء انفتاح القاهرة على الاستفادة من نيودلهي

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الهند لديها شركات كبرى تساهم أيضًا في تحقيق تعاون اقتصادي وتأسيس صناعات مشتركة والاستفادة من تجارب الاخر، لافتًا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين - الذي يقف اليوم عند رقم مهم للغاية وهو 7 مليارات دولار بين الدولتين وسط توقعات بانطلاقة كبرى خلال السنوات المقبلة.

الهند تسعى لمزيد من التشاور

ونوه إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي، خلال تلك الزيارة، بمجتمع الأعمال الهندي الذي يستثمر في مصر نحو 3 مليارات دولار، ما يعد من الفرص الهامة التي يمكن أن تساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتدرك الهند ما حققته مصر من نجاحات خلال الأعوام الماضية خاصة في مجال البنية التحتية الحديثة واجتذاب المستثمرين، ما يؤهلها لكي تكون شريكًا اقتصاديًا هامًا للهند.

وشدد السفير محمد حجازي على أن الهند تسعى لمزيد من التشاور السياسي والأمني والعسكري، لافتًا إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى دعوة مصر كضيف شرف في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستترأسها الهند العام الحالي لتعطي مصر مساحة هامة في التفاعل والتأثير على التوجهات الاقتصادية والتنموية الدولية خلال هذه المرحلة الهامة.