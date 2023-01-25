السيسي: نتطلع لزيادة استثمارات الهند في مصر.. ونرحب بمزيد من السائحين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الهندية بمصر، في مختلف المجالات، خاصة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، قائلا إنّه لمس رغبة الشركات الهندية، على العمل في مصر، واهتمامها بضخّ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنّ لقاءه مع «مودي» شهد مناقشة التعاون في مجالات متعددة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الاتفاق على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات أخرى، على رأسها التعليم العالي، وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية، والأمن السيبراني.

وتابع الرئيس، أنّ المباحثات مع «مودي» تطرّقت إلى أهمية وجود قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب بين البلدين، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، وتسهيل حركة السياحة، معربا عن ترحيب مصر باستقبال مزيد من السائحين الهنود.