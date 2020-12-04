صناعة الغزل والنسيج في ورشة عمل "مصر تستطيع" غدا

تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا ورشة عمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الافتراضية عبر تطبيق "Webinar"، حول صناعة الغزل والنسيج، بحضور الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع الخبراء المصريين بالخارج في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وأعلنت وزيرة الهجرة، في نهاية أكتوبر الماضي، بدء التحضيرات لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

تأتي على رأس محاور العمل التي ينطلق من خلالها المؤتمر نحو أهدافه المرجوة، دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

وتعمل الحكومة على لم الشمل الصناعي، ودعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم، وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وتتم مناقشة هذه الأهداف عبر "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.

وتحرص وزارة الهجرة، على التواصل مع المصريين بالخارج ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم والتواصل مع الجهات المختلفة، لمعرفة التخصصات الفنية والمحاور المقترحة للمؤتمر، بما يخدم تلك الاحتياجات.

وتنطلق النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع، وتحديد الخبراء المشاركين من خلال معرفة احتياجات الدولة المصرية في مجال الصناعة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين الجهات المشتركة، فمصر لديها العديد من مجالات الصناعة مثل صناعة النسيج والأدوية.