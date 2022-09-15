خبراء: مصر في طريقها لاستعادة صدارة صناعة الغزل والنسيج

أثنى خبراء في صناعة الغزل والنسيج على تحركات الدولة نحو استعادة عرش القطن والغزل والنسيج المصري لسابق عهده، وتطوير كل القطاعات المتعلقة بالقطن منذ الزراعة وحتى التصدير.

خطوات جادة في ملف تطوير زراعة القطن

ومن جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام قطعت خطوات جادة خلال العامين الماضيين في ملف تطوير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أن البداية كانت بالاهتمام بالسلالات واستهداف زراعة مساحات جيدة من الأقطان مرورًا بمرحلة جني الأقطان بطرق علمية وسليمة، وصولاً إلى مرحلة الحلج والعزل تمهيدًا للتصدير إلى الخارج.

وأكد «المرشدي» قدرة مصر على استعادة العرش المفقود في زراعة وصناعة الأقطان والتصدير إذا استمرت تلك العزيمة التي تدير بها الدولة المنظومة في ظل تكليفات متتالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تطوير ملف القطن وافتتاح محالج كبيرة

ومن جانبه، قال مفرح البلتاجي، رئيس جمعية مصدري القطن المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما يحدث من تطوير في ملف القطن وافتتاح محالج كبيرة وتطوير مؤسسات قائمة، ثم تنفيذ منظومة تداول التي تحافظ على القيمة الجيدة من الأقطان المصرية وتنقيتها بأسس علمية من الشوائب التي تقلل ثمن جودة وقيمة القطن بدأت تظهر آثارها في تصدير القطن.