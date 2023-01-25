الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تختتم فاعليات ندوتها حول تطوير الأداء

نظمت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الدكتور أحمد أنيس ندوة بعنوان «الكفاءة والتطوير المستمر لخبير التقييم العقاري وشروط الانضمام لمنظمة الريكس»، وذلك بمركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة.

وتضم الجمعية خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر كما أنها عضو في مجلس المعايير الدولية للتقييم في لندن «IVSC INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL».

خبراء التقييم المعتمدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية

وتضم الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، كافة خبراء التقييم المعتمدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمنح تراخيص مزاولة المهنة للخبراء، وتهتم الجمعية بالدور المجتمعي من خلال حرصها على تطوير مهارات الخبراء بالدعم الفني المستمر عبر عقد الندوات العلمية والدورات التدريبية.

التقييم العقاري من المهن التي تساند الاقتصاد القومي

ووفقا لبيان صادر عن الجمعية، يعد التقييم العقاري من المهن التي تساند الاقتصاد القومي من خلال التقييم العادل للأصول العقارية التي يتم طرحها للبيع من خلال المؤسسات المختلفة والأفراد وكذلك من خلال الدراسة الجيدة للأصول المملوكة لعملاء قطاعات الائتمان بالبنوك المصرية وفي حالات التمويل العقاري وإعداد القوائم المالية للشركات وحالات نقل الملكية، كما يعتبر الخبراء كذلك قاضي عدل في قضايا المحاكم الاقتصادية وفي التقييم العقاري بكافة أغراضه مثل التقييم عند اندماج الشركات أو فصلها وكذلك عند توزيع وتقسيم التركات.

ترأس الندوة المهندس خالد صلاح المهدي نائب رئيس الجمعية، وأمانة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أمين عام الجمعية، وقام بالإعداد للندوة، مقرر لجنة التدريب الدكتور عبد النبي مرزوق، وحاضر فيها، أحمد فتحي خبير التقييم وعضو منظمة الريكس الدولية، والخبير المهندس خالد فاروق.