وزير المالية: دعم الصناديق الخاصة بالمحافظات بـ2.3 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالي، يجري صرفها على دفعات ربع سنوية؛ حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة.

وأوضح «معيط»، أنه تم إتاحة 1.6 مليار جنيه خلال ٩ أشهر من بداية العام المالي حتى مارس 2023، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من موجه تضخمية حادة.

تحسين بيئة العمل للموظفين في الصناديق

وأوضح بيان لوزارة المالية، أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، الذى تنظر إليه بعين الاعتبار حفاظًا على استقرار أوضاعهم، فإننا مستمرون في تحسين بيئة العمل لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الترقية برفع الدرجات الوظيفية

وأوضح أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

كما أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.