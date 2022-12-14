رئيس حزب الريادة: القمة العربية الصينية ستنعش الاقتصاد القومي

قال كمال حسانين رئيس حزب الريادة، إن العلاقات المصرية الصينية تاريخية، يرجع تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر حزب إرادة جيل، لبحث سبل النهوض بالاقتصاد ومدى مكتسبات الدولة المصرية من القمة الصينية العربية بالمملكة العربية السعودية.

العلاقات الصينية المصرية

وأضح أن العلاقات الصينية المصرية، بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي يعد أول من وضع حجر الأساس، لتكوين علاقات استراتيجية مع الصين، وتطرق رئيس حزب الريادة للحديث عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كان ألقاها خلال جلسات القمة العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية.

وقال إن الرئيس أعلى مصالح الوطن العربي خلال كلمته، وشدد على ضرورة التكاتف والتلاحم للعبور من الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر.

مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية

وإختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقه هموم الوطن العربي بأكمله، وكلمته خلال القمة العربية الصينية، كانت شاملة لأسس مبادئ التعاون العربي الصيني، ولم يقتصر على التعاون المصري الصيني فقط».