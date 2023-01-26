مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مصر

مع بداية شهر رجب من عام 1444 هجريا، يهتم الكثير من راغبي الصيام بمتابعة مواقيت الصلاة، وبشكل خاص موعد آذان الفجر وموعد آذان المغرب، كما أن المصلين يهتمون بها أيضا حتى يستطيعوا أداء فرائض الصلاة في موعدها دون تأخير.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يهتم بها المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الخميس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة

وجاءت مواعيد الصلاة في محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:07 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:06 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:27 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:13 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:09 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:30 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:51 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:08 مساءً

أذان المغرب: 5:30 مساءً

أذان العشاء: 6:46 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحا

أذان الظهر: 12:06 صباحًا

أذان العصر: 3:10 مساءً

أذان المغرب: 5:31 مساءً

أذان العشاء: 6:49 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:05 صباحًا

أذان العصر: 3:01 مساءً

أذان المغرب: 5:22 مساءً

أذان العشاء: 6:43 مساءً.