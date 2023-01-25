حبس 4 متهمين بخطف رجل أعمال في طوخ وحصولهم على فدية من أسرته

أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ في محافظة القليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف صاحب شركتين في طوخ، والاستيلاء على سيارته وطلب فدية من أسرته، بحجة أنها مستحقات مالية لديه.

وأفادت التحقيقات، بأنه بعد حصول المتهمين على المبلغ أطلقوا سراحه، وتبين أن من ضمن المتهمين مندوب مبيعات يعمل لدى المجني عليه، وهو ما سهل لباقي المتهمين معرفة خط سير المجني عليه.

اختطاف رجل أعمال في طوخ

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، واستعمت للمجني عليه، والذي أكد في التحقيقات أنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله جرى خطفه من 4 مجهولين، واقتادوه عنوة لمكان غير معلوم، وتعدوا عليه بالضرب وأصابوه بكدمات وسحجات متفرقة، وأرغموه على التواصل مع أهله لطلب مبلغ مالي نظير تحريره، والادعاء بأن الأموال خاص بتعاملات تجارية دون الإفصاح عن اختطافه.

وأضاف رجال الأعمال في التحقيقات، أنه عقب ذلك جرى إطلاق سراحه بعد حصولهم على المبلغ، وأخبروه بتركهم لسيارته بإحدى قرى مركز قليوب.

اعترافات المتهمين بخطف رجل أعمال في طوخ

واعترف المتهمون بأنهم أرتكبوا الواقعة بمساعدة مندوب مبيعات بالشركة لدى المجني عليه، لاستغلاله طبيعة عمله بشركة المجني عليه، حيث استقلوا سيارة ملاكي مستأجرة، وارتكبوا الواقعة، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى بعد طلبهم الفدية، وإطلاقهم سراح المجني عليه، وأقروا بصرفهم باقي المبلغ على مستلزماتهم الشخصية وجرى حبسهم.

وكانت مديرية أمن القليوبية تمكنت من كشف غموض بلاغ تلقاه مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مالك شركتين بطوخ، يفيد استيقافه من قبل 4 مجهولين يستقلون سيارة حال سيره بسيارته بدائرة المركز، واقتياده لمكان حبسوه فيه وطلبوا فدية من أسرته وتحصلوا عليها، وبعد ذلك تركوه، وردوا له سيارته.

وتوصلت تحريات فريق البحث من رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومعهم مندوب مبيعات بإحدى الشركتين، ملك المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام.