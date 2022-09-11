ضبط متهم بـ«خطف» هواتف المواطنين في القليوبية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، بأنّه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص يسرق هاتفه المحمول بأسلوب الخطف.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية).

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وأقر بأنّه ارتكب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.