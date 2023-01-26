أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. البرتقال بـ4 جنيهات

سجلت أسعار الفاكهة، اليوم، استقرار في الأسواق، بأصنافها المختلفة من فراولة ويوسفي وبرتقال وجوافة، وذلك في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعارها بشكل مستمر.

وفي السطور التالية، نستعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الخميس الموافق 26 يناير، وفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

سجّل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

وسجل كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الجوافة في سوق العبور بين 6 و7 جنيهات.

وتراوح العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.