نقابة المهندسين تعلن عن فرص عمل جديدة لمنسبيها.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة التوظيف بنقابة المهندسين، اليوم، عبر الصفحة الرسمية للنقابة، عن حاجة إحدى شركات منتجات العناية بالسيارة في الشرق وشمال أفريقيا، إلى 10 مهندسين مبيعات شعبتي الكهرباء والميكانيكا.

شروط الوظيفة

وأوضحت إدارة التوظيف عن شروط التقدم إلى الوظيفة وجاءت كالتالي:

- خريجو عام 2015 حتى عام 2012

- الإقامة من محافظات القاهرة والجيزة.

- إتمام الخدمة العسكرية.

- إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة تامة لاستخدام برامج الكمبيوتر.

مميزات الوظيفة

- مرتبات مجزية- بدلات مجزية- تأمين طبي خاص- تأمين اجتماعي وعقد عمل سنويا يجدد سنويا-أمكانية الترقية- مكافآت شهرية.

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وظائف شاغرة

كما أعلنت إدارة التوظيف بالنقابة، عن حاجة إحدى شركات التوريدات والتجارة عن وظائف على موقع النقابة العامة المهندسين، عن حاجتها لـ4 مهندسين ميكانيكا للعمل بقسم المبيعات.

وأعلنت إدارة التوظيف عن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظيفة، وهي:

بمنطقتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

- خبرة لا تقل عن سنة.

- مواعيد العمل من الساعة 8 ونصف صباحا حتى 5 مساء.

كما أوضحت مميزات الوظيفة وهي:

تأمين اجتماعي

عمولات على البيع.

مكافآت شهرية.

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