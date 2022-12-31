افتتاح مقر نقابة المهندسين الفرعية في الأقصر

في خطوة تمهد لإنشاء مقر دائم لنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وضع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، حجر أساس مقر النقابة بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

ومن جهة أخرى، وقع نقيب المهندسين طارق النبراوي، في وقت سابق عقد الشراء من البنك العقاري المصري، لتكون بداية تأسيس مقر لائق لتقديم الخدمات للسادة المهندسين، وحرصا على توفير مقر يلبي طموحات مهندسي الأقصر.

وأكد النبراوي فى كلمته أن النقابة تسعى دائما إلى خدمة المهندس فى جميع ربوع الوطن، وأن إنشاء مقر للنقابة بالأقصر تأخر كثيرا، ولكن جرى إنجازه.

تكريم القيادات الهندسة بالاقصر

وخلال زيارته للأقصر، كرم النبراوي القيادات الهندسية وشيوخ المهنة بمحافظة الأقصر تقديرا لجهودهم ومسيرتهم المهنية في خدمة الوطن.

وحرص على التواصل مع المهندسين، عبر جلسة نقاشية مفتوحة مع مهندسي الأقصر تطرق خلالها النقاش إلى تساؤلات ومشكلات وطلبات المهندسين في حوار بناء تناول عدد من القضايا المهنية والهندسية أبرزها مشكلة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وضرورة الاهتمام بالمهندسين في هذا الشق، كما احتل ملف التعليم الهندسي اهتمام المهندسين في هذه الحلقة النقاشية.

وفي كلمته رحب المهندس محمد على محفوظ، رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بالحضور، وأشار إلى أن إنشاء مقر دائم لنقابة المهندسين بالأقصر كان حلما واصبح واقعا، كما شكر كل من ساهم فى هذا الإنجاز العظيم.

درع نفابة الاقصر للنبراوي

وخلال الفعالية، جرى تقديم درع تكريم من نقابة الأقصر للمهندس طارق النبراوي لجهوده المبذولة في جميع المجالات و خصوصا دعمه الكامل لنقابة الأقصر منذ تاريخ إنشائها، ودرع تكريم للجنة الأندية والمقرات بالنقابة العامة لما بذلوه من جهد لإنهاء إجراءات اختيار مقر مناسب للنقابة.

وكرم مجموعة كبيرة من المهندسين، تقديرا لمسيرتهم المهنية وخدمة الوطن، إضافة إلى تكريم أسرة المرحوم المهندس أحمد عبدوا معوض صاحب التاريخ الطويل في مشوار إنشاء نقابة الأقصر الفرعية.

حضر الفعالية نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، و القيادات التنفيذية والهندسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في حضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، والمهندس عمرو الأدهم رئيس لجنة الأندية والمقرات، والدكتور أحمد البدوي رئيس النقابة الفرعية بالمنيا، والدكتور محمد عباس رئيس النقابة الفرعية بأسوان، والدكتور محمود أبو زيد رئيس النقابة الفرعية بقنا، ومن أعضاء المجلس الأعلى المهندس استشاري محمد حمودة والمهندس وليد التوني والمهندس محمود العربي، وأعضاء من مجلس نقابة قنا، ومديري الإدارات والمصالح الحكومية بالأقصر من وزارة الري والكهرباء والتربية والتعليم وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، وعدد كبير من مهندسي محافظة الأقصر وأسرهم.