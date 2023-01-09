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تكليف أمين نقابة المهندسين مساعدا لوزير التعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية

كتب:

أحمد البهنساوى
10:23 م | الإثنين 09 يناير 2023
الاستشاري يسري الديب

الاستشاري يسري الديب

احتفى أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بتكليف المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة، لقيادة هيئة الأبنية التعليمية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف المهندس يسري الديب أمين عام النقابة العامة للمهندسين للعمل مساعدا لوزير التربية والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للابنية التعليمية.

وتضمن القرار تكليف الديب باختصاصات تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وكذا الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، واإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

كما تضمن القرار إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما جرى إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، ومقترحات تطوير الأداء، والقيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذا، وتقدم هيئة مكتب نقابة المهندسين وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة بخالص التهاني للمهندس يسري الديب، معبرين عن ثقتهم الكبيرة في قدرته على مواصلة مسيرته الحافلة بالإنجازات والنجاحات.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.