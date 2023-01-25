«محلية النواب» توصي بحل مشكلات رصف الطرق والكباري والتوسع بالجبانات في قنا

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحل مشكلات رصف الطرق وإنشاء كباري في بعض المناطق بمحافظة قنا، كما أوصت بحل مشكلة توسعة بعض الجبانات.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشاكل الخاصة بمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومنها طلبات إحاطة بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلًا عن ضرورة رصف مدخل المدينتين، والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني للمدينة والرقى بالمركزين، لتحسين جودة حياة المواطنين.

وتوقف تنفيذ أعمال كوبري كوم يعقوب - مركز أبو تشت - محافظة قنا، الذي يربط بين العديد من القرى ويمثل أهمية كبيرة للمواطنين، والثالث: تهالك كوبري نجعي الزهرة والنخلة التابعين لقرية النجوع - مركز فرشوط – محافظة قنا، مع العلم أن هذا الكوبري يربط بين البلدة وكل نجوعها الكائنة بالجهة الشرقية، والرابع بشأن إنشاء كوبري بنجع الشيخ الشرقاوي وإحلال وتجديد الكوبري القديم القائم الذي يربط بين قرية نجع الشيخ الشرقاوي وقرية العركي والقرى التابعة لها، حيث أصبح هذا الكوبري يمثل خطرًا شديدًا على المواطنين نظرًا لتهالكه الشديد وحالته المتردية وتعرضه للسقوط في أي وقت.

وطالب عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب عن أبو تشت بقنا، بتخصيص مساحة أرض إضافية لتوسعة الجبانات الواقعة بمنطقة بخانس والخزان وجزيرة الدوم والرزقة، مؤكدا أن مجلس قروي بخانس أراضي نيلية لا يوجد ولا يوجد أراضي صحراوية والجبانات مبنية منذ مئات السنين، وهناك مشكلة وأزمة، والناس تلتمس من الري والمحليات توفير قطعة أرض من الأراضي المتراكمة المنزوعة من الأهالي لدفن الموتى.

توسيع مدخل نجع القاضي

وطالب الشحات بتوفير منطقة إضافية للسوق نجع سباق أبو تشت، وقال إن هناك شكاوى من الأهالي بسبب السوق، موضحا أن هناك مشكلة أخرى خاصة بضرورة توسعة مدخل نجع القاضي مدينة فرشوط، وهي قرية بها 15 ألف نسمة، وبها شكاوى كتير من الناس بخصوص موضوع توسيع المدخل الخاص بالنجع، ولابد من التدخل وتوسعة المدخل الواقع على ترعة الضمرانية، جزء من مدينة فرشوط ومتاخم المدينة وتوسعة الكوبري واستكمال ردم جزء منه، وهذا أبسط حقوق الإنسان.

وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، الأربعاء المقبل بحضور النائب عبد الفتاح الشحات، للوصول إلى حل بتوفير مساحة فدان إضافية لحل جذري للجبانات.

ورد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بأنه سبق وتم مناقشة الموضوع بلجنة الاقتراحات والشكاوى لتخصيص القرى والجبانات بالمجالس القروية من الأراضي أملاك دولة.

واقترح «عمر»، أن يكون هناك حلول جذرية بالانتقال إلى الوادي الصحراوي بالطريق الصحراوي الغربي، لأن الحصول علي فدان من الري أو غيره، لن يحل المشكلة ولابد من إيجاد حلول جذرية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية توفير الأرض ومطابقتها للشروط الخاصة بقانون الجبانات والطب الوقائي.

كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من رئيس المدينة ووزارة الري لفحص الكباري المتهالكة وفقا لطلب الإحاطة، وأن يتم إفادة اللجنة بتقرير فني مفصل، مع حضور النائب، والاطلاع على ما يتم الانتهاء منه.