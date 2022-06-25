خطوات وشروط حجز الجبانات في محافظة القاهرة.. التقديم إلكتروني

يتساءل عدد كبير من المواطنين من سكان محافظة القاهرة عن خطوات وضوابط حجز الجبانات في محافظة القاهرة، وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان صدر عنها، أنّ التقديم سيكون إلكترونيًا على موقع المحافظة، معلنة الشروط والمستندات وخطوات التقديم.

شروط حجز مدفن في محافظة القاهرة

- يكون صاحب الطلب من محافظة القاهرة.

- عدم حصول الزوج أو الزوجة على مدفن من محافظة القاهرة.

- يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق وفي حالة الأعزب يكون أكثرمن 50 عامًا.

- ترسل رسالة إلى مقدم الطلب بعد بحث طلبه تفيد قبول الطلب وبعد الانتهاء من دفع ثمن المدفن بالكامل ترسل رسالة على الموبايل - البريد الإلكتروني.

- يتجه مقدم الطلب لاستلام الرخصة من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان المحافظة.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- الرسوم تحدد عند بدء تقديم الخدمة، ويتم الدفع من خلال فوري.

خطوات التقديم الإلكتروني للخدمة

- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

- اضغط على لوحة الخدمات.

- اختر خدمات محافظة القاهرة ثم حجز جبانات.

- تظهر لك قائمة بها عدد من البدائل للتعريف بالخدمة وشروطها، اطلع عليها في حالة الحاجة إلى معرفة المزيد من المعلومات.

- اضغط على التسجيل على الموقع

- تحول إلى بوابة خدمات المحليات.

- قم بملء البيانات المطلوبة وإنشاء كلمة المرور الخاصة بك لاستخدامها عند الدخول على حسابك؛ لمتابعة الطلبات المقدمة من خلال بوابة خدمات المحليات.

- اضغط على تسجيل، وسيصل لك كود التفعيل على رقم الموبايل الذي أدخلته.

- تظهر لك شاشة جديدة تطلب إدخال كود التفعيل الذي تم إرساله على الموبايل الخاص بك، قم بإدخال كود التفعيل.

- اضغط على تفعيل الحساب.

- ستظهر لك الصفحة الرئيسية لبوابة الخدمات المحلية.

- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول في أعلى يسار الصفحة، وستظهر لك قائمة لإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور التي سبق وقمت بتحديدها.

- تظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة على بوابة خدمات المحليات، قم باختيار خدمة حجز جبانات القاهرة.

- اضغط على تسجيل الخدمة.

- تظهر لك قائمة طلب حجز الجبانة، ويحدد لك المستندات المطلوب تحميلها للحصول على الخدمة وهي: «بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات الميلاد للأولاد القصر».

- حمّل المستندات واضغط تسجيل.

- املأ البيانات الخاصة بطلب الحصول على الخدمة ثم اضغط على تسجيل.

- لاستكمال طلب التقديم يتم دفع رسوم تقديم طلب الحصول على الجبانة، من خلال الدخول على خانة سدادات مطلوبة، وتفعيل علامة $، واختيار فوري أو إحدى طرق الدفع المطروحة داخل الخدمتين.

- عند قبول طلب التقديم يتم إرسال رسالة على الموبايل أو البريد الإلكتروني بقبول الطلب، وعلى مقدم الطلب التوجه لسداد المبلغ المطلوب «كامل القيمة أودفعة الأقساط» من خلال الدخول على سدادات مطلوبة وتفعيل علامة $ مرة أخرى واختيار فوري واختيار إحدى طرق الدفع المطروحة.