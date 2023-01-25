«التقنيات المتطورة» سمة تميز النسخة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالحركة الثقافية والأدبية على مستوى العالم.

وقال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معرض الكتاب، إن هذه النسخة من المحفل الثقافي الكبير، تشهد حضور العديد من دور النشر المصرية والأجنبية، كما أنها تعد النسخة الثانية تواليًا التي تشهد استخدامًا كبيرًا للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالمعرض.

منصة معرض الكتاب

وأشار إلى التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المعرض في نسخته الحالية؛ أبرزها منصة معرض الكتاب التي تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات.

وذكر أن المنصة اجتذبت ملايين المستخدمين من خلال خدماتها التقنية، التي تشمل الحجز الإلكتروني للكتب والدفع المسبق لشرائها، فضلًا عن التعرف على مواعيد الندوات الخاصة في المعرض، التي يصل عددها 500 ندوة.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل على أرض مركز مصر للمعارض الدولية.

1047 ناشرا يشاركون بمعرض الكتاب

ويشارك بالمعرض 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة حول العالم من بينها بلدان تشارك للمرة الأولى بالمعرض مثل المجر ودومنيكان.

واختير الكاتب المصري الراحل صلاح جاهين والكاتب كامل كيلاني، ليكونا شخصية المعرض، وشخصية المعرض للأطفال هذا العام، كما يحضر الأردن ضيف شرف هذه النسخة.