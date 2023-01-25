وزيرة الثقافة تستقبل نظيرتها الأردنية عقب افتتاح معرض الكتاب

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، التي تحل بلادها ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

ناقش اللقاء، آفاق التعاون المستقبلية بمجالات الثقافة المختلفة وخطط البلدين لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية، ودعم صناعة النشر.

أكدت «الكيلاني»، عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يجمع البلدين تاريخ عريق متين الجذور من العلاقات الثنائية على الصعيدين الشعبي والحكومي، مشيدة بالمشاركة الأردنية بالمعرض، التي أضافت للمعرض ثراءً حضاريًا، وزخمًا ثقافيًا متميزًا، وهو ما ظهر بوضوح في جناح الأردن المتفرد، الذي عبر عن هوية المملكة الأردنية وماضيها العريق وهويتها.

وأهدت وزيرة الثقافة نظيرتها الأردنية، المجموعة الكاملة لصلاح جاهين شخصية معرض الكتاب وموسوعة «مصر القديمة» للدكتور سليم حسن، الصادرتان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هيفاء نجار: معرض الكتاب فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم

وعبرت الدكتورة هيفاء نجار عن سعادتها بما شهدته من تنظيم وصفته بالمبهر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، موضحة أن الحكومة الأردنية، منذ اللحظة الأولى لإعلان الأردن ضيف شرف لمعرض القاهرة للكتاب، بدأت في التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، والعمل على إخراج المشاركة في أعلى صورها من حيث المضمون الثقافي، وتقديم الكتاب والمثقفين الأردنيين في صورة تليق بالثقافة والحضارة الأردنية، وكذلك بأهمية وقيمة المعرض في مصر.

وأكدت حرص المملكة على أن تكون المشاركة بفاعلية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب، لأنه يُعد فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم المشاركة بالمعرض.

وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة هيفاء النجار الدعوة لتكون مصر ضيف شرف الدورة القادمة من مهرجان جرش للثقافة والفنون.