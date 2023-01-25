انتصار السيسي: سعدت بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال

نشرت السيدة انتصار السيسي، منشورا جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيه: «سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، الذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن».

وأضافت السيدة انتصار السيسي: «تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى، لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا».