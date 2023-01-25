انتصار السيسي: أبطال الشرطة قدموا أروع الأمثلة عبر التاريخ في التضحية

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منشورا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

وقالت السيدة انتصار: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي نستلهم من ذكراه أسمى معاني العزّة والفخر والشجاعة، حيث قدّم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها».

وأضافت السيدة انتصار السيسي: «أُحيي رجال الشرطة وأمهات الشهداء وكل من قدّم الغالي والنفيس ليحيا الوطن في سلام وأمان».