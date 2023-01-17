رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انتصار السيسي: زيارة الملكة رانيا فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة

كتب:

شريف سليمان
07:02 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا ملكة الأردن لمصر، مؤكدةً أنها بلدها الثاني، مشيرةً إلى أن الزيارة جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب. 

السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا لمصر 

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «سعدت بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا، إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030».

وأضافت: «كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومي الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية، ومبادرات الصحة العامة».

اقرأ المزيد:

عاجل.. انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته

انتصار السيسي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الجمهورية الجديدة تعمل لصون كرامة المواطن

انتصار السيسي في اليوم العالمي للتطوع: تحية إلى كل أيادي الخير بمصر

انتصار السيسي: مصر من أوائل الدول عبر تاريخها في تمكين ذوي الهمم

انتصار السيسي: المرأة الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها
بقلم شريف سليمان