انتصار السيسي: زيارة الملكة رانيا فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة

أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا ملكة الأردن لمصر، مؤكدةً أنها بلدها الثاني، مشيرةً إلى أن الزيارة جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب.

السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا لمصر

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «سعدت بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا، إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030».

وأضافت: «كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومي الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصري التطوعية، ومبادرات الصحة العامة».