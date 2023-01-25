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وفاة المخرج سميح منسي عن عمر يناهز الـ63 عاما

كتب:

أحمد حسين صوان
05:31 م | الأربعاء 25 يناير 2023
سميح منسي

سميح منسي

رحل المخرج سميح منسي، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث لم يتحدد بعد موعد الجنازة، فيما نعته نقابة المهن السينمائية وعدد كبير من زملائه الفنانين.

شريف إدريس: وداعًا صديقي

ونعى الفنان شريف إدريس، المخرج سميح منسي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «وداعًا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسي.. إن لله وإنّ إليه راجعون».

سيرة ومسيرة سميح منسي

المخرج سميح منسي، ولد عام 1960، حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، وعمل مساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم أشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد، كما أخرج فيلم «واحد كابيتشينو».

يذكر أنّ أخر فلام المخرج سميح منسي، التسجيلية، كانت فيلم «سيرة البطل الشعبي» من إنتاج المركز القومي للسينما، حيث عمل مخرجًا بالمركز القومي للسينما، ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية، ثم مديرًا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز.

 

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.