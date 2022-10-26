في ذكرى ميلاد محمد خان.. أزمات واجهته مع أحمد زكي خلال التصوير

تحل اليوم الذكرى الـ 80، لميلاد المخرج محمد خان، الذي عمل مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، منهم الفنان أحمد زكي، حيث ربطت بينهما علاقة عمل لسنوات طويلة، وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدّة مشكلات واجهت الثنائي.

الواقعة الأولى.. أزمة فيلم الحريف

حدث خلاف بين الفنان أحمد زكي والمخرج محمد خان بسبب فيلم الحريف، حيث قرر المخرج محمد خان أن يستعين بالفنان عادل إمام بدلا منه، وذهب خان لكي يخبره بالأمر، وقال محمد خان في تصريحات تليفزيونية رد فعله قائلاً، « روحت تاني يوم لأحمد زكي في شقته في مصر الجديدة، وصبّحت عليه، وقلت له: إحنا غيرناك، رد عليّا وقالي: كويس مفيش أي مشكلة، وسابني ودخل الحمام».

وكشف المخرج الراحل عن رد فعل أحمد زكي، بعد إخباره بنبأ استبداله، ودخوله الحمام، قائلًا: «أحمد زكي قالي بعدها بقى، إنّه دخل الحمام يشتمني، لكنه مشتمنيش في وشي».

الواقعة الثانية.. مشهد غرامي في فيلم «مستر كاراتيه»

حدثت مشاهدة بسيطة بين المخرج محمد خان والفنان أحمد ذكي بسبب مشهد غرامي في فيلم «مستر كاراتيه» الذي أنتج عام 1993، وقد تحدثت الفنانة نهلة سلامة بطلة الفيلم عن هذه الواقعة قائلة، «المصور كمال عبد العزيز هو الذي أخرج المشهد ورفض محمد خان أن يخرج ذلك المشهد، وخرج بعيدا عن التصوير».

محطات في حياة محمد خان

مخرج من أصل باكستاني، من مواليد القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، عشق السينما منذ صغره بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، أتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.

سافر في عام 1956 إلى لندن لدراسة «الهندسة المعمارية» وهناك التقى شابا سويسريا يدرس السينما وأصبحا أصدقاء، فصمم على ترك دراسة الهندسة، والتحق بمعهد السينما في لندن.