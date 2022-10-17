بحضور كريس المصري.. خالد خان يحتفل بعيد ميلاد الطفل محمد أسامة

احتفل المخرج خالد خان بعيد ميلاد المطرب الصغير محمد أسامة، بحضور الساحر الشهير كريس المصري، وأسرة محمد أسامة ومدير أعماله تامر عبدالمنعم.

محمد أسامة يتعاون مع مسلم في أغنية جديدة

جاء هذا الاحتفال على هامش التحضيرات لأغنية «عايزة اللي يفرفشلها»، التي يشارك فيها المطرب محمد أسامة، مع الفنان مسلم صاحب أغنية «اتنسيت»، إذ يظهر الساحر كريس المصري في كليب الأغنية وهو يقوم ببعض عروض خفة اليد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وفكرة عبدالله الحضري، وإخراج خالد خان.

أنتجت الأغنية بالتعاون بين الشركة المالكة للعبة «فري فاير» العالمية، وشركة سين ميديا هاوس للإنتاج الفني والإعلامي، ويُشارك المطرب محمد أسامة في أغنية «عايزة اللي يفرفشلها»، بعد النجاح الكبير الذي حققته «الغزالة رايقة»، التي لاقت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

محمد أسامة يحصل على جائزة بالأمس في بيروت

كان محمد أسامة، حصل على جائزة بالأمس، من مهرجان «موريكس دور» في دورته الـ22، التي أقيمت بـ بيروت، ويستعد للتعاون مع محمد رمضان في عمل فني، خلال الفترة المقبلة.