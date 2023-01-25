إقامة عزاء المخرج سميح منسي بمسجد الحامدية الشاذلية السبت المقبل

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، المخرج الراحل سميح منسي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ووصفت نقابة المهن السينمائية، رحلة المخرج سميح منسي، عبر بيانٍ صحفي، بقولها: «كفاح.. نضال.. اجتهاد.. إرادة.. عزيمة.. إنسانية.. ولكن المرض أقوى.. رحلة صراع خضتها وتجاوزتها .. قدر الله لا راد لقضائه.. قلب أبيض.. ابتسامة طفولية.. ندعوكم الفاتحة».

موعد ومكان العزاء

وكشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان عزاء المخرج سميح منسي، موضحة أنّ العزاء سيكون السبت 28 يناير، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.

المخرج سميح منسي، ولد عام 1960، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، وعمل مساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم أشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد، كما أخرج فيلم «واحد كابيتشينو».