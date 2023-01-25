أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق تحيي ذكراه الأولى غدا بمقابر العائلة

أعلنت الكاتبة الصحفية أماني درغام، أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، أن أسرة الراحل ستسقبل العزاء بعد صلاة الظهر غد الخميس 26 يناير في مدفن الراحل على طريق العين السخنة.

خاتمة قرآن

وأضافت درغام: «وتقيم الأسرة خاتمة قرآن ودرس ديني في المنزل بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب في نفس اليوم».

وفاة ياسر رزق

ورحل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، عن عالمنا، صباح يوم الأربعاء 26 يناير 2022، إثر إصابته بأزمة قلبية، وتوفي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، وله العديد من الكتابات الكبيرة التي لاقت شهرة واسعة، ويُعتبر من الشخصيات البارزة في الوسط الأدبي المصري، إذ أنه عمل في مجالات أخرى إلى جانب عمله الصحفي.