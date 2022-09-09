السيسي: حركة المرور بالمقطم ستكون أسهل بعد تنفيذ محور ياسر رزق والكورنيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مدينة المقطم كان يخدمها شارع 9 فقط، متابعا: «أنا قلت المرة اللي فاتت أنا عارف إنه صعب نشيل حاجة فيه بس على الأقل حسنت من خواص الشارع».

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: «لما نخلص محور ياسر رزق والكورنيش هتبقى الحركة للمقطم يسيرة سواء لسكان المقطم أو للمارين من خلاله».

وأشاد الرئيس بعمليات تكسيات الخرسانة للطرق في المقطم حتى لا تحدث انهيارات بعد ذلك، متابعا: «أي حاجة إحنا بنعملها هنا، بنعملها طبقا للأصول على أعلى مستوى».