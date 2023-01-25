99 % نسبة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية بجامعة بنها

استعرض الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التقرير السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال العام الماضى على مستوى وحدات الجامعة حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً ، مما يعكس تنامى ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة بنها، مساء اليوم، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها

وأكد رئيس الجامعة أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها، تلقت 2304 شكوى حتى 31 ديسمبر الماضى بنسبة إنجاز 99%، وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية (مجلس الوزراء) بنسبة زيادة قدرها 20% عن العام الماضي، وحققت جامعة بنها معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

تطور معدل تلقي الشكاوى

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوي، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت، موجهاً الشكر رئيس الجامعة لفريق عمل منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة الجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية.