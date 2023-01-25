مجلس جامعة بنها يعتمد تدشين الخطة الاستراتيجية والبحثية الجديدة 2030

اعتمد مجلس جامعة بنها في اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الخطط الاستراتيجية والبحثية الجديدة للجامعة 2023 – 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وثيقة حية تجسد رؤية جامعة بنها

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة تعد وثيقة حية تجسد رؤية الجامعة لسنوات قادمة وثمرة اجتماعات ومشاورات مكثفة تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئه التدريس والإداريين والمجتمع المحيط ، حيث تشكل خارطة طريق مستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

الخطة البحثية الجديدة متوافقة مع الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الخطة البحثية الجديدة للجامعة أيضا 2023 - 2030، جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة ودعم المشروعات القومية، مؤكداً أن جامعة بنها تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وخلال الجلسة وجه الدكتور جمال سوسة، الشكر لفريق العمل في الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي و قطاعات الجامعة المختلفة على جهودهم في إعداد الخطتين، كما وجه الشكر لمنسوبي الجامعة من أبنائها المهرة والمخلصين والشركاء الاستراتيجيين الداعمين لها.