فندق بين فرنسا وسويسرا يسمح لنزلائه بالنوم بدولتين في نفس الوقت

بين الحدود الفرنسية والسويسرية، وتحديدًا في قرية صغيرة أعلى جبال «جورا» يقع فندق «ألبيريس فرانكو-سويس»، الشهير باسم L’Arbézie والذي يدار عائليًا، ويمنح الفندق إمكانية اختيار الدولة التي تنام فيها، كما يمكن لنزلائه النوم في بلدين في آن واحد.

وأقيم الفندق الاستثنائي بعد معاهدة «دابس» Treaty of Dappes، عام 1862، والتي اتّفقت فيها فرنسا وسويسرا على تبادل إقليمي صغير للسّماح بسيطرة فرنسيّة كاملة على طريق استراتيجي قريب، وبقاء أي مبانٍ موجودة على طول الحدود في مكانها، فاستغل رجل أعمال هذا الاتفاق وافتتح متجرًا وحانة للاستفادة من التجارة عبر الحدود، وتبع ذلك افتتاح الفندق عام 1921، بحسب وكالة سبوتنك.

يوجد في الفندق غرفة منقسمة بين الدولتين

وعلى أساس هذه الاتفاقية أقيم الفندق في منتصف الحدود، حيث يوجد نصفه في فرنسا والنصف الآخر في سويسرا، ويوجد به غرفة منقسمة بين الدولتين، بها خط دولي غير مرئي يمر عبر الحمّام والسّرير، وهو ما يعني أن ينام الزائر وجزء من جسمه في فرنسا والجز الآخر في سويسرا.

وفي الستينيات شهد هذا الفندق مفاوضات التحرير الوطني الجزائرية، حيث كان هذا الفندق حلًا مثاليًا لحفاظ على سرية المفاوضات.