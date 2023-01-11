رجل يقتحم مدخل فندق بعد مشادة مع موظف.. «جن جنون الصيني»

تزداد حدة النقاش أحيانًا بين المشتري والبائع، وقد تصل إلى حد تعالي الأصوات، لكن ما فعله زبون صيني بأحد الفنادق، تجاوز حدود النقاش، حيث اقتحم فندق بشنجهاي بسيارته، بعد مُشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين، نتيجة فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به، وفقًا لـ«العربية».

صيني يقتحم فندقا بسيارته

سيارة الزبون الصيني كانت بيضاء اللون، قادها وحاول اقتحام وتحطيم مدخل الفندق، فيما حاول رجال الأمن إيقافه، وفي مقطع فيديو للحظة الاقتحام، تداول على نطاق واسع مُحققًا انتشارًا كبيرًا، سُمع أصوات الزبائن يقولون «لقد جن جنونه»، حيث كان يدمر كل ما يظهر أمامه.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK — Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023

أوضحت الشرطة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن سائق السيارة، يبلغ من العمر 28 عامًا، وحدث جدال ونقاش حاد بينه وبين أحد موظفي الفندق بعد فقدانه لجهاز الكمبيوتر «لابتوب» خاص به، أثناء فترة إقامته في الفندق، كما أكد الموظفون في الفندق أن جهاز الكمبيوتر سُرق، ثم عُثر عليه خارج الفندق، ولم يُخلف الحادث أي خسائر في الأرواح.

وظهر في الفيديو المتداول قيام السائق باقتحام مدخل الفندق، وتم تصويره بأكثر من زاوية، باستخدام كاميرات المراقبة، حيث دخل السائق الفندق، وبدأ في تحطيم كل ما يراه بالدور الأرضي للفندق.