شاب صيني ينتقم من فندق باقتحامه بسيارته الخاصة.. فيديو

اقتحم شاب صيني فندقا بمدينة شنغهاي الصينية بسيارته الرياضية انتقاما من إدارة الفندق.

ويبلغ الشاب من العمر 28 عاما، واقتحم بهو الفندق في مدينة شنغهاي في الصين بسيارته ما تسبب في فوضى كبيرة، وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس» نقلا عن «سي إن إن»، سيارة يقودها سائقها بطريقة عنيفة، محطما كل ما يقع أمامه من أبواب وزينة ومقاعد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب قيام السائق بمثل هذا الفعل ناجم عن غضبه من إدارة الفندق، بعد خلاف معها حول فقدانه الكمبيوتر الخاص به أثناء إقامته.

Angry guest smashes car into #Shanghai hotel



A sports car was seen driving through the lobby of an upscale hotel in Shanghai, with local media reporting that the incident took place after a guest had a dispute with the management of the luxury accommodation.#car #angry #anews pic.twitter.com/Quc13Bx7xq