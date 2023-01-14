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شاب صيني ينتقم من فندق باقتحامه بسيارته الخاصة.. فيديو

كتب:

وكالات
10:22 م | السبت 14 يناير 2023
شاب يقتحم فندق

شاب يقتحم فندق

اقتحم شاب صيني فندقا بمدينة شنغهاي الصينية بسيارته الرياضية انتقاما من إدارة الفندق.

ويبلغ الشاب من العمر 28 عاما، واقتحم بهو الفندق في مدينة شنغهاي في الصين  بسيارته ما تسبب في فوضى كبيرة، وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس» نقلا عن «سي إن إن»، سيارة يقودها سائقها بطريقة عنيفة، محطما كل ما يقع أمامه من أبواب وزينة ومقاعد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب قيام السائق بمثل هذا الفعل ناجم عن غضبه من إدارة الفندق، بعد خلاف معها حول فقدانه الكمبيوتر الخاص به أثناء إقامته.

 

واندفع مجموعة من الرجال يبدون كما لو أنهم من الأمن المشرف على الفندق نحو المركبة، لوقف السائق  ولكن دون جدوى وفقا لما نقلت شبكة «العربية».

وواصل السائق تدمير الفندق بسيارته، والارتطام بأشياء كثيرة في طريقه، وذلك قبل أن يتجه نحو المخرج.

يشار إلى أن التقارير ذكرت أن الشرطة اعتقلت السائق واسمه تشين، علما أنه يبلغ من العمر 28 عاما، ولم يتسبب بإصابة أحد.

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بقلم وكالات