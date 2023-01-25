مدرسة الخط العربي تحتفل بمرور 100عام على تأسيسها.. أحد روافد القوة الناعمة

أقامت مدرسة الخط العربي «خليل أغا»، احتفالية كبيرة بحضور كبار الخطاطين في مصر، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، وذلك بمقر المدرسة بمنطقة باب الشعرية.

وخلال الاحتفالية، جرى تكريم رواد الخط العربي ومنحهم شهادات تكريم تقديرا لدورهم في الحفاظ على فن الخط العربي من الاندثار، ومنح الميداليات التذكارية لأسر الرعيل الأول من الأساتذة الذين ساهموا في تأسيس المدرسة.

من جهته، قال المهندس المعماري ياسر الكرماني، منسق الحفل إن التخطيط للحفل بدأ منذ فترة طويلة، عندما جرى التفكير في تكريم رموز الخط العربي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدرسة من خلال حفل ضخم يضم محبي الخط العربي من طلاب وأساتذة.

إحياء فن الخط العربي

وأكد أن نجاح الحفل جاء بسبب جهود قيادات وزارة التربية والتعليم: «هدف الحفل إحياء فن الخط العربي كأحد روافد القوة الناعمة لمصر، إلى جانب تشجيع الشباب على الاهتمام بتعلم قواعد كتابة الخط العربى، لما يحمله من تعبيرات واضحة تبرز جمال الخط اللغة العربية».

لدى الكرماني العديد من الأحلام التي يسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة تتعلق بالخط العربي، حيث يهدف من خلالها إلى العمل علي عودة الخط العربي للريادة مرة أخرى: «أهم أحلامي أن تسترد المدرسة المصرية للخط العربى مكانتها الدولية، وتظل قبلة للجميع، وأن يعود الخط إلى واجهة الأعمال المعمارية ذات الطابع الإسلامى كالمساجد وغيرها».