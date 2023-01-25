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رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تقديره لقيادة الرئيس السيسي مصر في سنوات مليئة بالتحديات

كتب:

محمد متولي
07:57 م | الأربعاء 25 يناير 2023
مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند

مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن كواليس زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند.

احتفالية قيام الجمهورية الهندية

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندي حرص أن يكون الرئيس السيسي ضيف الشرف لاحتفالية قيام الجمهورية الهندية.

وأضاف راضي، أن الهند تحرص على دعوة الدول والملوك الذين تربطها بهم علاقات خاصة وكبيرة، موضحا أن آخر احتفالية للهند دعت فيها 11 رئيسًا، ولكن هذا العام اقتصرت على الرئيس السيسي فقط.

وأكد راضي، أن رئيس الوزراء الهندي عبر عن التقدير الكبير جدا لقيادة الرئيس السيسي لمصر وسط السنوات الماضية المليئة بالتحديات.

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بقلم محمد متولي