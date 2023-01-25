محطات تطور العلاقات المصرية الهندية من 2015 إلى 2023

شهدت العلاقات المصرية الهندية، تطورا كبيرا على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى.

ويجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا زيارة للهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية، وعبر الرئيس السيسى خلال زيارته عن سعادته بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي تزامنًا مع احتفالات مصر والهند بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

محطات التواصل بين مصر والهند

- في 28 أكتوبر 2015، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع رئيس الهند السابق «براناب موخرجي»، وأعرب الأخير عن سعادته وتقديره لزيارة الرئيس السيسي إلى الهند، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثالثة لمنتدى «الهند-أفريقيا»، تساهم في نجاحها.

- في 29 أكتوبر 2015، ناقش الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار إلى جانب سبل مكافحة الإرهاب.

- في 1سبتمبر 2016، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء الهند «نارنيدرا مودي»، وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع الهند في جميع المجالات وأشاد رئيس الوزراء الهندي بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، فضلاً عن المشروعات العملاقة وخاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

- وفي 2 سبتمبر 2016 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الجمهوري في نيودلهي، حيث كان في استقباله رئيس جمهورية الهند السابق «براناب موخرجي»، وعقد الرئيس جلسة مباحثات مع الرئيس الهندي تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية.

- في 5 سبتمبر 2017، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، على هامش أعمال قمة تجمع «بريكس»، وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند في جميع المجالات، بما يساهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

- وفي 21 أكتوبر 2017، استقبل الرئيس السيسي وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي «إيم جيه أكبر»، وسلم الوزير الهندي الرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، تضمنت الإشادة بقوة ومتانة العلاقات المصرية الهندية، وحرص الهند على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة بين البلدين.

- في 17 أبريل 2020، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من «ناريندرا مودي»، رئيس وزراء الهند، تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا.

- وفي 16 أكتوبر 2022، استقبل الرئيس السيسي، وزير خارجية الهند «سوبرامنیام جایشانکار»، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الهندي بالقاهرة «أجيت جوبتيه»، ونقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند للرئيس السيسي.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

ودخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر حيز التنفيذ منذ مارس 1978 وزادت التجارة الثنائية أكثر من5 مرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية

وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، كما بلغت قيمة صادرات مصر إلى الهند 1.89 مليار دولار أمريكي والواردات من الهند 2.26 مليار دولار أمريكي مع وجود ميزان تجاري إيجابي للهند يبلغ 372 مليون دولار أمريكي

العلاقات الثقافية

تنظم مراكز الأبحاث والجامعات عدة ندوات فكرية وثقافية بين مفكري ومثقفي البلدين، وسط حرص على المشاركة المستمرة في المهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين.

جمعية الصداقة المصرية الهندية

تأسست عام 1952 لتعزيز العلاقات الشعبية بين مصر والهند وبالتالي زيادة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.