الهند تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة زيارة الرئيس السيسي

أصدرت الحكومة الهندية طابعا تذكاريا بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية للهند ومرور 75 عاما على تدشين العلاقات المصرية الهندية.

يوم الجمهورية في الهند

وكان الرئيس السيسي قد بدأ زيارة رسمية للهند لحضور احتفالاتها الوطنية بيوم الجمهورية الرابع والسبعين، إذ وجهت الهند الدعوة له للحضور كضيف شرف رئيسي للهند في احتفالاتها على رأس عدد من كبار قادة وزعماء العالم.

وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، محادثات مهمة مع رئيسة الهند ورئيس وزرائها وكبار مسؤوليها، كما سيحضر الرئيس السيسي، غدا، العرض العسكري الضخم الذي سيقام احتفالا بتلك المناسبة.

زيارة السيسي للهند

وجاءت زيارة الرئيس السيسى للهند وسط احتفاء واسع النطاق من وسائل الإعلام الهندية التي أكدت عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأكدت أن الزيارة فرصة ذهبية لإقامة شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين، وإقامة تعاون عربي هندي تكون القاهرة قاعدة ارتكازه.